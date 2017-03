Thouars Ce que Philippe Katerine pense du Girathouars 2017 : réponse ce lundi ?

0

Un rond-point baptisé du nom de Philippe Katerine, l’artiste né à Thouars en 1968 : l’idée a été lancée l’été dernier par une poignée de jeunes Thouarsais et a fait beaucoup parler d’elle.

On devrait savoir ce lundi soir ce que le principal intéressé en pense : le chanteur est en effet l’invité de l’émission Le Van diffusé sur la chaîne CSTAR à 23h15. L’équipe de l’animatrice Enora Malagré avait en décembre sollicité le maire de Thouars Patrice Pineau pour qu’il adresse un message à Philippe Katerine. En substance, il lui avait demandé son avis sur la question et fait des propositions pour recréer un lien entre l’artiste et sa ville natale.

Quel sera la réaction du chanteur et comédien ? Réponse ce soir…

