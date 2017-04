0

A 11 heures ce dimanche matin, 28,20 % des électeurs de Thouars avaient accompli leur devoir civique. La plus haute participation a été enregistrée au bureau n°2 (salle de quartier des Capucins) avec 31,96 % de votants et la plus faible au bureau n°1 (hôtel de ville), avec 23,48 % de votants.