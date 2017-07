Thorigné Apprendre l'escalade à Cinq Coux

0

Des séances d'escalade de la falaise de Cinq Coux (Thorigné) ont lieu tous les mercredis de 18 heures à 20 h 30. Rendez-vous à 18 heures. Prêt de matériel. Inscription est obligatoire. L'entrée est gratuite pour tous les licenciés FFME des Deux-Sèvres : encadrement pour tous les mineurs et les adultes qui le souhaitent. Prix des séances d'initiation pour les non-licenciés, adultes ou mineurs de 12 ans et plus : 10 €. Pour les licenciés FFME hors Deux-Sèvres souhaitant être encadrés : 5 €. Renseignements : https ://sites.google.com/site/cdffme79/. Contact 09 52 25 22 58.