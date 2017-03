Thénezay. Mathieu a gagné sa statue de cire au musée Grévin

0

Depuis samedi, la statue d’un Thénezéen, s’expose au musée Grévin, au milieu de celles de nombreux VIP. Cette distinction, Mathieu Guilbault la doit à une boisson Volvic France.

Mathieu Guilbault habite à Thénezay. Il est âgé de 27 ans. Depuis samedi, sa silhouette anonyme se révèle aux yeux du grand public. Non ! Rien à voir avec une quelconque élection.

Son aventure est beaucoup plus fantasque, exceptionnelle, voire invraisemblable. Elle débute l’été dernier, quand Mathieu décide de participer sur Facebook à un concours organisé par Volvic France.

« J’aime bien les jeux. Celui-ci consistait, en parallèle à la pub pour leur nouvelle boisson fruitée Volvic Juicy, à partager « Nos petites victoires » du style : j’ai réussi, à mettre mes chaussettes à l’endroit ce matin ; à m’étaler de la crème solaire dans le dos tout seul à l’aide d’une raquette et bien d’autres encore… »

Mathieu Guilbault s’est alors amusé à raconter une aventure vécue le matin même. « En beurrant une tartine au petit-déjeuner, elle est tombée. Heureusement pour moi, du bon côté ».

Vidéo et séance shooting photo Son récit et sa chance ont visiblement eu de l’effet sur l’équipe Volvic France qui « sélectionnait des personnes pour célébrer leur petite victoire sous diverses formes : une affiche de pub dans le métro, une grande affiche dans un stade, etc. », ajoute le Thénézéen, loin d’imaginer remporter le premier prix d’une valeur de 1 000 €. C’est pourtant ce qui s’est passé !

