Théâtre Le Festival d’Anjou avec, entre autres, Baer, Salomone et JoeyStarr

L’édition 2017 du Festival d’Anjou a été présentée ce vendredi.

C’est son directeur artistique Nicolas Briançon qui en parle le mieux :

"Un vent frais ! Des fenêtres qui s’ouvrent ! Un festival tourné vers la jeunesse, les talents d’aujourd’hui !

Cette année les stars s’appellent Edouard Baer, Bruno Salomone, Christian Vadim, Christelle Reboul ou JoeyStarr ! Et c’est le plus bel hommage que l’on puisse rendre à Jean-Claude Brialy qui nous a quitté il y a dix ans et qui aimait tant la jeunesse, qui a donné à tant de jeunes artistes la possibilité de s’exprimer. Jean-Claude qui reste présent partout dans ce festival et à qui nous penserons particulièrement cette année, par le biais de cette jeunesse invitée à rafraichir le festival, mais aussi grâce à une exposition qui lui sera consacrée.

Et un auteur dont il était sans doute un des interprètes emblématiques : Sacha Guitry qui sera le héros de notre création cette année : « Faisons un rêve » peut-être sa comédie la plus vibrante de jeunesse, de joie, de plaisir. Création qui se promènera dans le département (Plessis Macé, Cholet, Saumur) car c’est aussi notre mission de porter le théâtre partout et c’est aussi une nouveauté".