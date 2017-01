Doué Teuf Teuf douessin : 3e randonnée des « Six chouettes »

0

À l'occasion de sa traditionnelle galette, le Teuf Teuf douessin a organisé sa troisième randonnée des « Six chouettes », samedi 21 janvier.

Une vingtaine de voitures se sont élancées à la nuit tombée, toutes les deux minutes sur un parcours de 90 km dans le sud de Doué la Fontaine. Plus précisément sur les routes secondaires depuis Oiré, près de Messemé. Les co-pilotes devaient suivre un road book précis et étaient équipés de lampe frontale pour cette sortie. Ces voitures dont la plus ancienne était une Citroën C4 de 1930 ont changé 8 fois de départements entre le Maine et Loire et les Deux Sèvres. Les plus courageux ont roulé en phares jaunes alimentés en six volts et avec un chauffage plus que relatif.

Jean-Philippe Onillon, président du club spécifie que « certains sont arrivés avec un kilométrage final plus important traduisant quelques détours involontaires mais tout le monde est arrivé à bon port et avec un large sourire ».