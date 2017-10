Terves Toiture effondrée : la propriétaire témoigne et s'inquiète

0

Le toit de sa maison d'habitation, en bordure de route, s'est effondré le vendredi 22 septembre à Terves. Josiane Jourdain, la propriétaire, a accepté de témoigner, aux côtés de sa fille, Isabelle « Il était 20 h 30, je regardais la télévision quand j'ai entendu un grand boum. J'ai cru que c'était un tremblement de terre. Comme j'avais fermé les volets, des voisins ont cogné à la porte. Ils m'ont dit : c'est votre toiture qui vient de s'écrouler ». Âgée de 69 ans, veuve, Josiane Jourdain s'inquiète : « Notre assurance nous dit qu'il s'agit de vétusté et qu'elle ne couvrirait pas les dommages […] Il n'y avait aucun signe, aucune infiltration d'eau ».

Que faire si les assurances ne remboursent pas ? « Cette maison, nous l'avons achetée en 1981 avec mon mari. J'ai une petite retraite. À qui dois-je m'adresser pour trouver une solution ? Je me souviens d'une émission télévisée qui faisait appel à la solidarité et qui permettait de venir en aide à des personnes dans la difficulté. C'est mon cas. ». Heureusement, il y a déjà des gestes de solidarité et une cagnotte pour les dons.

