Tennis de table Pro A : La Romagne et la Vaillante à la maison

La Vaillante Angers et La Romagne accueillent respectivement Caen et Jura-Morez ce soir pour le compte de la 11e journée de Pro A. Les deux clubs du Maine-et-Loire, bien partis pour se retrouver en finale de l'ETTU Cup, ont des destins croisés en championnat. Les Angevins ont encore besoin de quelques succès pour assurer leur maintien en Pro A. De leur côté, les Romagnons ne cachent plus leurs ambitions. Deuxième à deux points de Chartres, la Stella a vu son effectif se renforcer considérablement à Noël avec l'arrivée du Chinois Shihao Wei.

