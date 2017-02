Télévision Des Racines et des Ailes demain sur la Loire saumuroise

0

Un épisode inédit de l’émission Des Racines et des Ailes sera, en grande partie, consacré à la Loire saumuroise ce mercredi sur France 3.

Saumur sera (encore) à l’honneur de la petite lucarne demain soir. Des Racines et des Ailes diffusera en effet (20 h 55) « En remontant la Loire », un épisode inédit de la collection « Passion Patrimoine ». Un voyage qui entraînera le téléspectateur sur le cours de la Loire depuis l’estuaire jusqu’aux portes de la Touraine.

Entre Nantes et Amboise, ce film propose une longue halte saumuroise. Les équipes de tournage sont montées à bord de la toue traditionnelle Vent d’Travers, aménagée en gîte flottant par Jean-Maurice Belayche. Elles font halte à la distillerie Combier et ses fameux alambics disposés sur une structure métallique de type Eiffel.

Et, bien sûr, un passage par Saumur ne serait pas complet sans un détour par le Cadre noir. L’épisode propose un reportage dans les coulisses des répétitions du nouveau spectacle des maîtres-écuyers.

Et même en quittant l’Anjou pour la Touraine, on restera un peu à Saumur avec le photographe Jean-Baptiste Rabouan qui pose son regard sur le château de Langeais. Le grand reporter globe-trotter saumurois invite le spectateur à un vol extraordinaire à quelques mètres au-dessus de la Loire sauvage. Un trajet aérien qu’il effectue à bord d’une Cinébulle, une mini-montgolfière unique conçue pour s’approcher au plus près de la canopée.