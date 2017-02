Télé. Tourné à Terra Botanica, «C’est le bouquet» fait grimper l'audience de TF1

L’émission “C’est le bouquet, la bataille des feuristes”, tournée dans les serres de Terra Botanica, animée par Elsa Fayer et produite par Shine France, a pu compter sur 1,55 million de curieux (12,8% de PDA) à 16 heures puis 1,22 million de personnes (10,5% de PDA) à 17 heures pour ce deuxième samedi de diffusion. Une deuxième semaine marquée par une très forte progression de l’audience(+500 000 téléspectateurs), malgré une forte concurrence sur les autres chaines, notamment avec la diffusion de La Coupe des Nations sur France 2.

« C’est une excellente nouvelle pour Terra Botanica, pour la filière végétale en général et pour l’Anjou. En effet, il faut désormais penser global et comprendre qu’une émission de ce type, diffusée sur TF1, devant plus d’1.5 million de téléspectateurs (pourtant un samedi en plein après-midi), permet une communication exceptionnelle. Cela fait rayonner non seulement une profession, les fleuristes, mais aussi toute une filière. On le voit parfaitement dans cette émission, il ne s’agit pas que de fleurs coupées, mais de décorations, d’accessoires, de supports végétalisés, de jardins à visiter, etc. A la fin, tout le monde en profite car ce genre de programme donne aux téléspectateurs l’envie d’acheter des fleurs et de consommer du végétal. C’est bon pour un secteur qui en a bien besoin et pour notre site. C’est là que Terra Botanica joue parfaitement son rôle puisqu’indirectement nous faisons la promotion de la filière et du territoire», explique Denis Griffon, le Directeur général de Terra Botanica.