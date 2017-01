0

Début janvier, le Saumurois a reçu trois équipes de tournage de Visites privées. Cette émission dédiée au patrimoine est diffusée sur France 2 et présentée par Stéphane Bern.

Cette émission consacrée aux richesses du Saumurois devrait être diffusée début février.

Les journalistes (sans Stéphane Bern) ont tourné à Doué-la-Fontaine (La Rose bleue, Farfadine et troglos, Troglodytes et sarcophages), à Saumur (Ackerman, Le Cadre noir), à Brézé (château de Brézé), Chênehutte-Trèves-Cunault (à la Cave aux moines) et Fontevraud-l'Abbaye (à l'Abbaye royale).