Doué-la-Fontaine Tassiana Delaune élue reine de Douces

0

Le comité des fêtes de Douces a organisé l’élection de la reine lors de son incontournable soirée pot au feu, samedi 4 février.

Élue par l’assemblée, c’est Tiffany Hudon reine de l’an dernier qui a remis son écharpe à Tassiana Delaune. Élève en quatrième au collège Lucien Millet, elle a pour objectif de devenir sage femme. Lou-Anne Grazeli sa dauphine, est en troisième au même collège et envisage de travailler auprès des enfants.

La reine et sa dauphine ont confié qu'elles seront présentes au 66e prix cycliste le 26 février « ce sera notre première mission officielle afin de représenter et soutenir le comité des fêtes qui nous ont bien accueillies et surtout mis à l’aise. Ce n’est pas facile de se présenter devant toutes ces personnes qui sont là pour nous noter ». Elles seront également présentes aux diverses manifestations prévues tout au long de l’année.

Lucienne Justeau présidente du comité des fêtes a rappelé « nous attendons les signaleurs bénévoles le dimanche 19 février à 10 h à la salle de Douces pour préparer notre 66e course cycliste ».