Tancoigné. Une jeune du village décède dans un accident en Loire-Atlantique

Un terrible accident de la circulation a endeuillé jeudi après-midi une famille de Tancoigné, près de Vihiers et Doué-la-Fontaine.

Il était 16 h 30 sur l’autoroute A11 à Couffé près d’Oudon en Loire-Atlantique. Pour une raison qui est toujours inconnue un véhicule particulier a percuté un ensemble routier par l’arrière. Sous l’effet du choc, la voiture a également heurté un autre véhicule avant de terminer sa course.

Un jeune conducteur et sa passagère ont été extraits du véhicule par les pompiers et tous les deux transportés au centre hospitalier de Nantes. La jeune femme est décédée des suites de ses blessures. Il s’agit de Sterenna Tréhard. Elle était âgée de 19 ans.