Syrie: l'artillerie américaine soutient une offensive contre un barrage stratégique

L'artillerie et des moyens aériens américains soutiennent une offensive des Forces démocratiques syriennes (FDS) pour prendre le barrage stratégique de Tabqa, près de Raqa, a indiqué mercredi le Pentagone.

Des "forces de la coalition" apportent un soutien "de transport aérien et de feu rapproché" à une offensive des Forces démocratiques syriennes sur ce barrage qui ferme le lac Assad, à l'ouest de Raqa, a dit à l'AFP le major Adrian Rankine-Galloway, un porte-parole du Pentagone.

Un responsable de la défense américain a précisé à l'AFP que les forces américaines avaient utilisé de l'artillerie dans cette opération.

Selon un commandant des FDS en Syrie, des forces anti-jihadistes ont été héliportées mercredi, en prélude à un assaut sur ce fief du groupe Etat islamique (EI) situé dans la province syrienne de Raqa.

"Les forces américaines et les FDS ont mené une opération d'héliportage à 15 km à l'ouest de la ville de Tabqa", qui surplombe l'Euphrate, a dit ce responsable.

Le barrage de Tabqa est un important quartier général de leaders de l'organisation ultra-radicale et abritait sa plus importante prison, où auraient été incarcérés des otages occidentaux.

La ville représente une importante ligne de défense pour l'EI, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Raqa, objectif ultime des Américains et leurs alliés.

L'opération s'inscrit dans le cadre de l'offensive visant à capturer Raqa, capitale de facto de l'organisation jihadiste en Syrie.

Selon un communiqué officiel de la campagne de Raqa, baptisée "Colère de l'Euphrate", l'opération, menée en plein territoire jihadiste, a permis également de "couper la route Alep (plus à l'ouest)- Raqa - Deir Ezzor (plus à l'est)".

Les FDS, une force arabo-kurde, ont lancé début novembre leur offensive sur Raqa. Avec le soutien aérien de la coalition, elles sont parvenues à couper les principaux axes de communication de la ville avec l'extérieur, et se trouvent désormais près de la ville.

La coalition estime que de 3.000 à 4.000 jihadistes sont retranchés dans cette ville de 300.000 habitants, et s'attend à des combats très difficiles pour la reprendre.

Les Etats-Unis viennent de déployer une batterie d'artillerie des Marines en Syrie pour soutenir cette offensive.