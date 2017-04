Swimrun Victoire d'Emmanuel Charpentier et Thibault Tessier à Angers

0

La première édition du Swimrun s'est tenue à Angers au Lac de Maine ce dimanche et deux parcours étaient proposés aux 130 équipages inscrits.

Cette nouvelle discipline, venue de Suède, permet aux participants d'alterner course à pied type trail et natation, tout en gardant la même tenue, et en binôme.

Le parcours S, d'une distance totale de 14,115 kilomètres, avec 11,992 km de course à pied, et 2,123 km de natation, avec un dénivelé positif de 103 mètres, a été remporté par Yohan Cossin et Nicolas Moreau (Marty Sport) en 1h30mn52s.

Le second circuit était plus long (24,672 km et 143 mètres de dénivelé positif), avec 20,298 km de course à pied et 4,374 km de natation, et ce sont Emmanuel Charpentier et Thibault Tessier (Sas Tri 37) qui se sont imposés en 3h04mn33s.

Parcours S :

1. Marty Sport (Yohan Cossin, Nicolas Moreau) 1h30mn52s.

2. Pepith Team (Benjamin Peigne, Paul Pithon) 1h35mn10s.

3. Team Running Conseil (Charles Bouin, Théo Pean) 1h35mn39s.

Parcours M :

1. Sas Triahlon 37 (Emmanuel Charpentier, Thibault Tessier) 3h04mn33s.

2 Dassault Sports (David Boquet, Olivier Girard) 3h09mn07.

3. Ludovic et Antoine Chorgnon 3h11mn04.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Retrouvez le compte-rendu d'Anjou Swimrun dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du lundi 24 avril