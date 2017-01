Doué-la-Fontaine 150 jeunes ont participé au stage de Noël de futsal

0

Du mardi 27 au vendredi 30 décembre 2016, le RCD Football organisait son stage de Noël futsal pour les catégories U6 à U18 à la salle Chatenay de Doué-la-Fontaine.

Une journée par catégorie. Cette année il a regroupé 150 jeunes sur les quatre jours et une vingtaine d'éducateurs bénévoles. Le matin les jeunes étaient accueillis et rassemblés pour des ateliers techniques suivi d'un pique-nique et d'un tournoi pour clore la journée.

Sous forme ludique, dans un moment de réel partage à cette période de l'année et de bonne ambiance, ce fut de bonnes journées pour l'éducateur et les footballeurs. Ce stage marque une fois de plus le dynamisme et crédibilise la vie du club.

Il a été souligné par la même occasion les prochaines dates importantes à retenir qui sont la reprise des entraînements le 11 janvier, le dîner dansant le 4 février et le tournoi du 11 mai où 500 jeunes de U11 à U13 et cette année U9 sont attendus. Enfin, le club est actuellement en renouvellement de labellisation.