Sports Première étape du Handball Tour à Parthenay

Hier matin, la deuxième édition du Handball Tour a débuté à Parthenay. Initiée par le comité départemental de hand, cette manifestation vise à faire découvrir la discipline au plus grand nombre.

"Depuis huit ans et les résultats énormes de l'équipe de France dans les compétitions mondiales et européennes ont fait exploser les effectifs, commente Emilien Larrière, conseiller technique fédéral, mais on veut maintenir le dynamisme."

Le hand hors les gymnases

Comment ? "En amenant le hand dans des endroits inhabituels. C'est pour ça que le Handball Tour s'arrête dans des lieux de patrimoine. Plutôt que de demander aux gens de venir au gymnase c'est nous qui allons à leur rencontre, répond Emilien Larrière. Et c'est aussi le moyen d'allier sport et culture."

A Parthenay, une vingtaine d'enfants ont participé à cette matinée de découverte. Ils auraient dû se retrouver sur le parvis du Palais des congrès, mais la météo incertaine a obligé les organisateurs à se replier dans une salle du complexe sportif Léo-Lagrange.

Le Hanbdall Tour sera à Celles-sur-Belle, samedi prochain, le 23 mai. Puis à Thouars, le 20 mai ; à Prahecq, le 27 mai ; à Bressuire, le 3 juin et à Niort, le 10 juin.

Contact : comité départemental de handball, 05 49 06 61 15.

