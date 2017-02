0

Une comédie musicale qui recrute, ce n'est pas tous les jours. Voici l'occasion pour les amateurs de théâtre et de chant, de se produire dans un spectacle local.

« In Terra » est une comédie musicale inédite, originale, tout public, rétro/futuriste. Elle sera chantée et jouée en plein air les 26 et 27 mai dans l'amphithéâtre des arènes de Doué-la-Fontaine.

Le plateau complet, avec technique son et lumières, se compose de 28 personnes (6 chanteurs, 10 danseurs et figurants, 4 techniciens son et lumières, 1 régisseur général, 2 projectionnistes images, 2 maquilleuses, 1 coiffeuse et 2 monteurs décors/accessoires).

Actuellement la production Arkada promotion recherche des artistes chanteurs de la région, style pop, âgés de 20 à 30 ans. Pour postuler, il suffit d'envoyer liens, sites, vidéos, extraits audio... sur l'adresse mail : interra-spectacle@orange.fr.

Ce nouveau spectacle musical, intitulé « In Terra-de roche et de roses » est à découvrir dès maintenant sur le site www.interra-spectacle.com avec notamment la vidéo du clip officiel.

Les premières représentations, les 26 et 27 mai, dans l'Amphithéâtre des Arènes de Doué-la-Fontaine seront données après une résidence d'artistes de 9 jours (du 15 au 19 mai et du 22 au 25 mai). D'autres séances sont en prévision pour le mois d'août (2 ou 3). Le but est de pérenniser le spectacle pour l'année suivante.

Places en vente dans les offices de tourisme du Grand Saumur.