SpaceX lance sa fusée Falcon 9 vers la Station Spatiale Internationale

La société américaine SpaceX doit lancer samedi son vaisseau non-habité Dragon vers la Station Spatiale Internationale (ISS) à bord de sa fusée Falcon 9 pour une mission d'approvisionnement, la première depuis un accident en septembre dernier.

Falcon a déjà effectué un vol depuis ce revers en lançant avec succès le 14 janvier dix petits satellites de communication de la société Iridium depuis la base militaire Vandenberg en Californie.

Le lancement de Dragon doit avoir lieu du pas de tir historique 39A au Centre spatial Kennedy près de Cap Canaveral en Floride. C'est de là qu'avaient été lancées les missions Apollo vers la Lune à la fin des années 1960 et au début des années 1970 ainsi que les navettes spatiales de 1981 à 2011.

C'est la première fois que le pas de tir est réutilisé depuis le dernier vol d'une navette, Atlantis, en juillet 2011.

Le lancement de la capsule avec plus de 2,2 tonnes de vivres et d'équipements pour des expériences scientifiques est prévu à 15:01 GMT (10:01 locales) et devrait atteindre l’avant-poste orbital tôt lundi. En cas de report, une autre tentative pourrait avoir lieu dimanche matin.

Les prévisions météorologiques donnent 70% de probabilités de conditions favorables samedi au moment du tir.

Le lancement samedi a été un moment remis en question vendredi après la détection d'une "très petite" fuite d'hélium dans le deuxième étage du lanceur, selon un message d'Elon Musk, le patron-milliardaire de SpaceX sur Twitter.

"Je pense que nous l'avons trouvée", a ensuite indiqué Gwynne Shotwell, directrice générale de l'entreprise, lors d'une conférence de presse, disant que les ingénieurs s'efforçaient encore d'en déterminer la cause.

- Plus de cent millions -

SpaceX a subi deux accidents coûteux au cours des deux dernières années et ce après une longue période de succès depuis sa création par Elon Musk en 2002. En septembre 2016, le lanceur a explosé sur le pas de tir de Cap Canaveral lors d'un essai statique des moteurs, détruisant un satellite de communication israélien de 200 millions de dollars.

Le premier accident s'était produit en juin 2015 avec l'explosion de Falcon 9 peu après le décollage de Floride pour une mission de fret de la capsule Dragon vers l'ISS.

Après le lancement samedi, SpaceX prévoit de faire atterrir en douceur le premier étage du lanceur sur le sol à Cap Canaveral.

Une réussite marquerait le septième succès de cette manoeuvre délicate. Le premier étage de 41 mètres de haut s'était déjà posé quatre fois sur une barge en mer et trois fois sur la terre ferme.

SpaceX compte, en récupérant la partie la plus coûteuse du lanceur, réduire nettement ses coûts de mise sur orbite.

L'entreprise avait remporté la compétition en 2013 lancée par la Nasa pour la location du pas de tir 39A qui était aussi convoité par son rival, la société Blue Origin, fondée et dirigée par un autre milliardaire: Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon.

SpaceX devra dépenser au total plus de cent millions de dollars pour moderniser entièrement le pas de tir d'où seront lancés des astronautes à bord de son vaisseau Dragon V2, a précisé Gwynne Shotwell. Ces vols habités ne sont pas prévus avant 2019.

"Me trouver ici aujourd'hui me fait battre le coeur plus fort", a-t-elle dit tout près du pas de tir légendaire, se rappelant enfant avoir regardé avec son père l'arrivée sur la Lune de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin en juillet 1969.