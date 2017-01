Souzay-Champigny Clos Cristal : la vente aux enchères rapporte plus de 30 000 €

0

Une vente aux enchères était organisée ce mardi 31 janvier, au Clos Cristal, à Souzay-Champigny. Tout s’est vendu, du vin aux quads en passant par le pressoir. La vente organisée par Maître Xavier de La Perraudière a rapporté un peu plus de 30 000 €. Les cuves sont parties aux environ de 2000 €, un quad 1 800 €. Pour le vin, le maximum de 900 € a été atteint. Ce lot comprenait un ensemble de 231 bouteilles (comprenant 39 bouteilles Les Murs 2014, 33 bouteilles Clos Cristal 2014, 6 bouteilles Clos Cristal 2012, 153 bouteilles Boutifolle non millésimées) et trois magnums Clos Cristal 2013.

