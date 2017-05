Solidarité Le Défi cycliste Angers-Cholet-Dénia part dans moins de 10 jours

Plus habitués aux courses en haute montagne ou dans les iles, c’est à vélo que cinq membres de l’association angevine Ent’Raid49 vont prendre la route du Sud de l’Espagne vers Dénia, comme en 2011, 2013, 2015 ou encore à pieds en 2016, au profit de deux associations venant en œuvre auprès d’enfants atteints de handicap.

Le rendez-vous est donné le samedi 27 mai à 10 heures pour le départ de cette nouvelle aventure sportive et solidaire, Stade de la Goducière à Trélazé avec la participation de la Ville de Trélazé, partenaire de l’évènement.

Ensuite, c’est un périple affolant de quelques 200km par jour jusqu’à Denia (province d’Alicante), soit un total de 1400 km vers le sud espagnol qui les attend... Le défi est à la hauteur de la générosité qui anime ces cinq amis sportifs aux longs cours, aguerris des défis en tout genre dans les montagnes mais aussi sur l’asphalte...

« Philippe est le seul novice sur ce défi, puisque les autres ont déjà rallié la ville espagnole à vélo à l’occasion des précédentes éditions (Franck, 3 fois ; Christophe, 2 fois ; Vincent et Raphael, 1 fois) mais c’est un très bon cycliste, comme l’ensemble du groupe... »

Voilà qui promet et annonce de belles pointes de vitesse tout au long de la semaine sur les routes de France et de Navarre, mais aussi beaucoup de solidarité et d’entraide dans l’effort physique et sportif autant que dans le souhait de soutenir des associations françaises et espagnoles qui œuvrent chaque jour auprès d’enfants atteints de handicap.

« Chaque année, nos défis et aventures en tout genre à vélo ou en courant nous permettent d’aider financièrement deux associations que nous connaissons très bien et que nous suivons au quotidien. Nous reversons entre 8000 et 12000 € chaque année aux associations, fruits de nos efforts mais aussi de la grande générosité d’entreprises et particuliers qui soutiennent nos défis » annonce fièrement David Maillochon, Président d’Ent’Raid.