Doué Ciné-débat sur le burn-out lundi 3 avril au théâtre Noiret

Le réseau de prévention du risque suicidaire saumurois Layon est composé d 'habitants , d élus et de professionnels. Les actions de préventions ne visent pas seulement à empêcher le geste suicidaire mais ,plus en amont , à limiter et à mieux prendre en charge la souffrance psychique des individus .

Son objectif est donc de mobiliser l 'ensemble des professionnels de santé et tout professionnel au contact des personnes à risque mais aussi les familles et les associations spécialisées.Comme l 'an passé , en avril,le réseau propose une soirée" Ciné - débat".cette année le thème:le mal-être au travail en lien avec les conditions de travail, au théâtre Philippe Noiret de Doué - la - Fontaine,le lundi 3 avril ,à partir de 19h 30 avec un pot d 'accueil.La soirée se poursuivra par la projection du documentaire :" Dans les yeux d 'Olivier : Burn -out le point de rupture ".La projection sera suivie par l 'intervention de trois professionnels : un médecin du travail , la psychologue du travail ( Odile Charroux ) dont l 'interview figure dans le courrier de l 'Ouest du 27 mars 2017 et une infirmière du CMP ( Centre médico Psycho). Ce second temps sera l 'occasion d 'un échange avec la salle .Pour les personnes intéressées ,une formation sur le repérage et la prise en charge de la crise suicidaire aura lieu à Doué la Fontaine, les 17 mai et le é& juin .

La formation est gratuite. Cette soirée est gratuite et ouverte à tous .Pour tous renseignements :02 41 31 75 31 .