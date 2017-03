Social La grosse déprime des policiers choletais

0

Des fonctionnaires de Police de Cholet ont décidé ce vendredi qu'il n'y aurait pas de relève à 13 heures. « Nous sommes en burn-out » a justifié l'un d'eux. Dans un communiqué », Philippe Boussion, secrétaire régional Pays de Loire d'Unité SGP Police-FO justifie l'attitude de ses collègues. « Voilà des semaines que la hiérarchie était prévenue, que nous informions jusqu'à madame le Préfet du ras-le-bol des effectifs de Police de Cholet. Les policiers effectuant les patrouilles et interventions, répondant aux appels 17, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 subissent un cycle de travail mis en place depuis 1996, désociabilisant notamment avec 1 week-end de repos sur 6. »

Divorces, suicides (1 par semaine en France), Philippe Boussion exprime le mal être de ses collègues et rappelle la proposition de son syndicat d'un nouveau cycle de travail plébiscité à 98 % par les policiers. « Cette semaine, un comité technique départemental, présidé par madame le Préfet, a validé le nouveau cycle pour les policiers d'Angers à partir de septembre mais a refusé cette possibilité aux policiers Choletais et Saumurois, faute d'effectifs suffisants. »

Face à ce « choix d'organisation de service et de manque de volonté d'obtenir du ministère les 6 policiers manquants pour permettre aux policiers Choletais et Saumurois d'obtenir ce nouveau cycle, les policiers de ces brigades, assurant la présence sur le terrain, les interventions de police secours et travaillant le dimanche, sont en arrêt maladie pour burn out, écœurés qu'on leur refuse une vie sociale un peu plus équilibrée ! »