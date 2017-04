Social Grève à l'Adapei lundi

0

Les organisations syndicales de l'Adapei 79 (Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés) - CGT, CFDT, CFTC - annoncent un mouvement de grève lundi 3 avril et appellent à un rassemblement à 13 h 30 devant le siège social à Niort, 14 bis, rue d'Inkermann. Elles entendent traduire « le mécontentement et le mal-être des salariés consécutivement aux effets de la restructuration ».

Parmi les revendications, on relève : L'augmentation des effectifs sur le terrain, la revalorisation de l'enveloppe formation minimum à 3 % de la masse salariale, l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés sous forme de prime ou d'avantages en nature, la reprise des négociations sur la mutuelle, la formation, la représentativité du personnel.