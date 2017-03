Sermaise Victoire de l’équipe de Michel Hubert

0

Dimanche 5 mars dernier s’est déroulée la finale un sociétaire et deux invités à la société de boules « La Paix » à Sermaise, suivie d'un déjeuner.

23 équipes ont disputé ce challenge. L’équipe de Michel Hubert, Michel Riché et Jacques Leroy l’a remporté 13 points à 8 contre l’équipe de Thierry, Camille et Patrice Vinvelot. Sont arrivées respectivement troisième et quatrième l’équipe de Jean-François Piers, Claude et Michel Cureau et l’équipe de Patrice et Olivier Godefroy, Franck Lebreton.

Jean-Claude Fouque, président de la société en présence de l'organisateur des challenges a appelé aux inscriptions pour le challenge des couples ainsi que l'intercommunal.