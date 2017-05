Sermaise Les avantages de la classe multiâges

0

L’école publique de Sermaise compte 26 élèves répartis sur deux classes. Un effectif réduit qui facilite la coopération entre les enfants et la mise en place d’une pédagogie plus individualisée.

Dix sont en maternelle (de la toute petite section à la grande section), avec l’institutrice Fabienne Valentin et son Atsem Aurélie Masseau ; seize en classe élémentaire (du CP au CM2), avec Chloé Pelissier, également directrice de l’établissement.

« On part du principe que l’enfant est auteur de ses apprentissages et que chacun progresse à son rythme. On part de leur quotidien, de leur vécu, pour élargir à la leçon générale », explique la directrice.

Un véritable état d’esprit qui sera présenté demain, lors des portes ouvertes de l’établissement, de 10 heures à 12 heures.

Plus d'informations dans le journal de ce samedi 12 mai, éditions Nord Anjou et Saumur.