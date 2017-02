0

Bobo Planète intervient dans les écoles primaires de la région Pays de Loire pour sensibiliser les enfants de 3 à 10 ans à la lutte contre le réchauffement climatique. Jeudi, Astrid Dhooge, animatrice sur le développement durable intervenait à l’école Joseph Girard.

Cette animation se déroule en plusieurs temp

s et a plusieurs objectifs.

« Avoir connaissance des appareils électriques et électroniques présents dans notre quotidien, identifier la catégorie de ces appareils ».

Ces appareils vont tomber en panne et vont devenir des D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques)

Les enfants doivent prendre conscience des risques de pollution qui existent par les appareils non collectés. On essaie de les amener à identifier les alternatives plus bénéfiques que le recyclage, telles que la réparation de ces appareils pour leur donner une deuxième vie.