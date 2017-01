Sénatoriales L'activisme de Christophe Béchu agace le centre

0

Le président UDI du département Christian Gillet est donné partant pour les Sénatoriales mais l’activisme de Christophe Béchu (LR), qui veut imposer son adjoint Emmanuel Capus, perturbe la donne.

Il n’a pas encore pris sa décision, le répète à l’envi. Non, mais il consulte, discute et calcule. Le président UDI du Conseil départemental de Maine-et-Loire, en place depuis avril 2014 et qui siège-là depuis 1988, a des envies parisiennes. À 70 ans, l’idée de finir sa carrière politique comme sénateur ne lui déplaît pas. Mais il est prudent. « Il n’ira que s’il est sûr de gagner », persifle-t-on dans le camp Républicains.

Cette année, Christian Gillet espérait donc faire équipe avec Catherine Deroche, au sein d’une équipe mixte LR-UDI. Avec lui en tête. Mais la vice-présidente du groupe LR au Sénat a pris du galon depuis 5 ans. Elle est désormais protégée par Bruno Retailleau, l’influent président de la Région, de la droite sénatoriale et bras droit de François Fillon. Elle a donc rembarré l’ambitieux. « Je lui ai dit « même pas en rêve », confiait-elle en décembre. Et la porte s’est définitivement refermée quand Christophe Béchu a récemment décidé de placer son adjoint aux finances et ami d’enfance Emmanuel Capus en numéro 2 sur la liste.

L’activisme du maire d’Angers n’est pas nouveau. Après avoir tenté de placer ses adjoints au conseil départemental (un seul élu sur quatre, Gilles Groussard, et encore d’extrême justesse), réussi à en introduire deux au conseil régional (Roselyne Bienvenu et Roch Brancour), le voilà qui veut continuer à étendre sa toile. Aux prochaines législatives avec Caroline Fel (1re) et Maxence Henry (2e), et aux sénatoriales avec Emmanuel Capus donc. Quitte à agacer. « Mettre deux Angevins en tête de liste, c’est un scandale », tonne un cador du Choletais.

