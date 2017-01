Beaupréau Semaines des langues au Lycée public

0

Le lycée public de Beaupréau a mis en place la semaine des langues, de l'europe et de l'ouverture à l'international.

Elle se déroule du 23 au 27 Janvier. Divers partenaires sont attendus et différentes actions sont prévues tout au long de la semaine.

Pierre François Neymann, proviseur et Blandine Trit professeur d'Anglais et coordinatrice de cette manifestation sont unanimes : "Cette semaine est vraiment destinée à vous, lycéens et non pour faire la promotion de notre lycée. Certains lycéens se sont découverts des compétences qu’ils ignoraient. Parler plusieurs langues est aujourd’hui un réel atout, avec l’ouverture vers l’Europe, certains n’en avaient pas conscience"

Lors de l'inauguration, Lycéens, enseignants ou parents d'élèves ont lu le premier article de de la déclaration universelle des droits de l’homme dans une quinzaine de langues différentes.