Seiches Boudré : la procédure d'appel à projets est relancée

« Aucun projet ne correspondant aux objectifs fixés, la commission spécifique d’attribution a décidé à l’unanimité de déclarer l’appel à projets infructueux et de relancer la procédure. Aussi, celui-ci va être relancé à compter du 1er juin. Les candidats auront deux mois pour y répondre », c’est la conclusion du Département à propos du dossier « Boudré » à Seiches-sur-le-Loir.

Trois offres avaient été déposées, dont une portée par un particulier et deux autres par des collectivités (commune de Seiches et communauté de communes Anjou Loir et Sarthe).



Le groupe de travail mis en place par le Conseil départemental avait mis en avant deux axes majeurs pour cet appel à projets : le maintien de l’ouverture au public du site ainsi que sa valorisation environnementale, touristique et économique.