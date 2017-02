Segréen Une femme portée disparue à Combrée retrouvée à Noyant-la-Gravoyère

0

La gendarmerie de Maine-et-Loire a diffusé mardi 22 février un avis de recherche portant sur une disparition inquiétante. Elle concernait une femme de 48 ans, portée disparue depuis mardi 21 février de Bel-Air de Combrée.

Des recherches ont été engagées dès mardi après-midi. Les militaires de la communauté de brigades (COB) de Segré ont été mobilisés ainsi que ceux du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention), le groupe d’intervention cynophile de Feneu et un hélicoptère venu de Rennes. Des témoignages ont permis d’aiguiller les recherches des gendarmes et de retrouver la disparue à Noyant-la-Gravoyère en état d'hypothermie.

