Segréen Tout savoir sur l’eau et l’Oudon

La Journée mondiale de l’eau a lieu chaque 22 mars. En Haut-Anjou, elle est célébrée pour la première fois cette année dans le bassin-versant de l’Oudon à la volonté de la Commission locale de l’eau (CLE). Du 22 au 29 mars, les collectivités, techniciens, gestionnaires et associations organisent diverses actions pour sensibiliser le grand public aux problématiques de l’eau potable et de l’eau douce. « L’enjeu est de préserver ce bien précieux, cet or qu’est l’eau douce », insiste Louis Michel, président de la CLE depuis 2015.

