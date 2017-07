Segréen Mon œil : l'Anjou Bleu dans le détail

0

La rédaction de Segré du Courrier de l'Ouest vous invite à tester votre connaissance de l'Anjou Bleu par un quiz photographique. Chaque jour, le détail d'un cliché est l'indice. Rappel : il n'y a rien à gagner. Aujourd'hui : ces petits personnages sont si célèbres qu'ils ont laissé des traces partout dans leur village.

La photo d'hier : ce char Sherman a participé aux campagnes de la 2e Division blindée (DB) du Général Leclerc. Il porte le nom de « Harstadt », du nom de la bourgade qu'il a libérée en Norvège. Pesant 34 tonnes, cet authentique vestige de la Seconde Guerre mondiale a été installé sur le parvis de la Mairie de Grugé-l'Hôpital, le 18 juin 2015. Il rend hommage à la 2e DB et ses 17 000 soldats. Ce char a été inauguré le 27 juin 2015 au cours d'un week-end de festivités. 75 ans plus tôt, jour pour jour, le capitaine Philippe de Hauteclocque avait pris le pseudonyme de Philippe Leclerc, marchand de vin, grâce à l'action du maire Édouard Delanoë, et de l'abbé Francis Brossier. Il partait s'engager auprès du Général de Gaulle.

