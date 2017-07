Segréen Mon œil: l’Anjou Bleu dans le détail

0

La rédaction de Segré du Courrier de l’Ouest profite de l’été pour proposer un quiz photographique sur l’Anjou Bleu. Chaque jour, le détail d’un cliché vous invite à tester vos connaissances. Aujourd’hui, trouvez où se cache cette manivelle. Elle surplombe une tête de lion dégoulinante, perchée sur un éperon rocheux.

La photo d’hier : créés en 1941 par Maurice Cuvillier, « Sylvain et Sylvette » ont été repris en 1956 sous le crayon de Jean-Louis Pesch, qui leur donne un nouvel élan. Arrivé une semaine après sa naissance à Juvardeil, le dessinateur a mis en scène les célèbres personnages de bande-dessinées sur des plaques de rues. L’une d’elle porte d’ailleurs son nom.

Promenez-vous dans le bourg longeant la Sarthe pour apprécier autant le dessin que la poésie des noms de rue de ce charmant village qui ne manque pas d’originalité par bien des aspects : l’architecture de belles maisons, la rivière et ses abords racontant l’histoire des gabarots, et les initiatives collectives de ses habitants.

