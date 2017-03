Segréen Le réseau d'eau potable perturbé à La Ferrière et Saint-Sauveur-de-Flée

0

Saint-Sauveur-de-Flée et La Ferrière-de-Flée ont intégré le 16 décembre le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Segréen, qui a délégué l'exploitation du service d'eau à la SAUR. L'alimentation en eau potable de ces deux communes déléguées se fait par un achat d'eau à la commune de Chemazé, via une canalisation unique qui part du château d'eau. Dans un communiqué, le SIAEP précise : « Ce château d'eau fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation qui vont se dérouler jusqu'à mi-avril. Depuis plusieurs semaines ont lieu des baisses de pression ainsi que des interruptions de l'alimentation en eau potable. La canalisation est extrêmement fragile et supporte peu les perturbations sur le réseau (variation de pression, coupure et remise en service brutales…). »

Selon le SIAEP, « plusieurs manipulations malencontreuses » de l'exploitant STGS sur le réseau de Chemazé « ont été à l'origine des ruptures de la canalisation d'alimentation et donc de coupures sur le réseau du SIAEP du Segréen (manque de pression et coupure générale le 22 mars, N.D.L.R.) (…) Les interventions de réparation de la SAUR s'accompagnent d'interruptions générales de l'alimentation en eau sur les deux communes déléguées ; par ailleurs, la fragilité de la canalisation contraint à effectuer la remise en eau de manière très progressive ».

« Ces dysfonctionnements sont indépendants du SIAEP du Segréen et de la SAUR », indique le syndicat qui annonce une nouvelle coupure cette fin de semaine et début de semaine 14 « évoquée par l'exploitant du réseau de Chemazé ».