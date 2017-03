Segréen Franck Trillot porte la plume de Jules Mougin au théâtre

0

Le comédien segréen Franck Trillot donne voix au poète Jules Mougin dans « Merci facteur ! ». A Trélazé, il met en scène en toute intimité des lettres écrites par le facteur-poète au cerf-voliste choletais Philippe Cottenceau.

Ecrit avec Patrick Belland, de la Cie Les Elements disponibles, ce spectacle théâtral sera joué du 10 au 12 mars à l'Avant-scène à Trélazé. « Nous avons bien connu Jules et Philippe et avons voulu leur rendre hommage par ce spectacle où nous continuons à défendre la poésie, dernier rempart contre les abus de pouvoir et les détournements de langage et seule véritable alternative face à la barbarie qui nous entoure ».

Lire dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, samedi 4 mars.