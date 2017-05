Segréen Des astuces pour moins jeter

0

Le Plan national de prévention des déchets prévoit entre 2010 et 2020 d’augmenter de 55% la quantité de déchets valorisés (65% en 2025), de diminuer de 10% les déchets ménagers et assimilés, et réduire de 30% les déchets enfouis. Pour contribuer à ce triple objectif, le SISTO (Syndicat intercommunal du Segréen pour le traitement des ordures) a pris le parti de sensibiliser ses usagers à des pratiques vertueuses. Un budget de 1000 euros permet de financer des actions de prévention. Trois thèmes d’ateliers « faire soi-même » sont proposés samedi 10 juin à Segré: ils concernent les produits d’entretien, les cosmétiques au naturel et les sacs réutilisables en tissu.

