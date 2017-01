Segréen Ça vote plus à la primaire de la gauche

0

Les Segréens sont plus nombreux à aller voter pour le second tour de la primaire de la gauche, ce dimanche 29 janvier. On comptabilisait 50 votants à 11 heures au bureau de Pouancé (15 communes) alors que ce chiffre avait été atteint à midi au premier tour. A Noyant-la-Gravoyère (bureau pour six communes), 47 inscrits avaient déjà mis un bulletin dans l'urne à 11 h 30, alors qu'ils étaient 96 au terme du premier tour. « On voit des gens qui ne se sont pas déplacés au premier tour », constate Delphine Gaultier, présidente du bureau noyantais. A 11 h 30, ils représentaient le tiers des votants.

Certains des électeurs ont lâché être venus plus tôt voter, pour ne pas rater la finale du Mondial de Handball !