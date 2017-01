Segré Vide-greniers à l’Espace jeunes le 5 février

0

Le grand vide-greniers de l’Espace jeunes aura lieu dimanche 5 février de 10 heures à 17 heures dans les locaux de l’Espace Saint-Exupéry, un espace couvert… et chauffé. Les inscriptions (3 € le mètre linéaire) sont prises à l’Espace jeunes (tél. 02 41 61 15 24). Les tables et chaises sont fournies. Ce vide-greniers permet de participer au « financement des activités et projets des jeunes », précise Hachémi Benmansour, directeur de l’Espace jeunes.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de mardi 31 janvier.