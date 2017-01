Segré Vendée Globe: un point course ce dimanche à la mairie

0

Dimanche 6 novembre, le skipper segréen Fabrice Amedeo prenait le départ du Vendée Globe 2016. Afin de suivre son périple à la voile autour du monde, des points course sont organisés régulièrement dans le hall de la mairie de Segré. Ils sont ouverts à tous. Le prochain, qui intervient après le passage du Cap Horn, est prévu ce dimanche 22 janvier, de 10 h 30 à 11 h 30. Une liaison téléphonique devrait être établie entre la mairie de Segré et le bateau de Fabrice Amedeo qui remonte actuellement l’Atlantique Sud, au large de l’Argentine et l’Uruguay.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de dimanche 22 janvier.