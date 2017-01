Segré Vendée Globe: Fabrice Amedeo au bout du fil depuis le Pacifique Sud

0

C’est un moment rare qui a eu lieu dimanche 8 janvier dans le hall de la mairie de Segré. Pourtant il n’y avait que quelque 25 personnes à y assister à l’occasion du point course Vendée Globe organisé tous les quinze jours. Fabrice Amedeo s’est adressé uax Segréens par téléphone en direct depuis son bateau. Le plus incroyable c’est qu’il a appelé depuis le Pacifique Sud à une centaine de kilomètres du point Nemo, l’endroit du globe le plus éloigné de toute terre émergée.

