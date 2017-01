Segré Une pétition pour « ne pas les mettre dehors »

0

Une soixantaine de personnes, dont des Angevins et Castelneuviens, ont manifesté samedi 14 janvier à Segré. Chansons et slogans humanistes prônaient la régularisation des demandeurs d'asile. Une pétition circule pour dénoncer et repousser la menace d'expulsion de logement pesant sur treize réfugiés. Le Collectif segréen pour la libre circulation des personnes veut sensibiliser les élus et la préfète via une pétition qui leur sera transmise à la fin du mois.

Le Collectif soutient les familles sous le coup d'une Obligation à quitter le territoire français, ainsi qu'un demandeur d'asile isolé, Ivoirien, convoqué pour être expulsé.

Prochaine manifestation samedi 28 janvier à 11 heures, avec tirage de la tombola.

Lire dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, lundi 16 janvier.