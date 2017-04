Segré Une centaine d’exposants à la foire-expo

0

Après l’ambiance vintage en 2015 et le Tour de France l’an dernier, la 54e Foire-expo de Segré déroule un tapis rouge à l’artisanat cette année. Le tapis rouge attendra aussi dimanche l’invité vedette de la foire, un grand comédien, également metteur en scène et réalisateur : Martin Lamotte. Installée au parc des expositions de Segré, la foire est ouverte samedi 1er et dimanche 2 avril de 10 heures à 19 heures. Entrée gratuite.

