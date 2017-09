Segré Un projet d'échange avec des écoliers chinois en février

0

Segré, nouvelle destination des Chinois ? Un échange scolaire est en projet pour février 2018. Avec sa complice parisienne Xiaodan Liang, le Segréen Arnaud Averty (photo) est à nouveau à l'initiative de ce projet d'échange : « L'idée est née il y a environ un an, à la demande d'une école de Shangaï dispensant un programme en français pour des élèves de niveaux primaire et collège. Ils cherchent à tisser des liens avec des établissements scolaires ». Le projet concerne une vingtaine d'élèves de 10 à 14 ans, des niveaux CM à 5e. Avis aux établissements scolaires du Segréen et de l'Anjou !

