Segré Tournée d’adieu de The Healthy Boy

0

The Healthy Boy est en concert samedi 1er avril à 21 heures aux Boissons rouges, à Segré. Ce Leonard Cohen jeune génération entame une tournée d’adieu après treize ans de musique, six albums sortis sous le label nantais Kythibong, dont trois avec le groupe lyonnais Zero, et un avec la pianiste Faustine Seilman (Arbrousse Records). Ce musicien nantais pose sa voix grave et sa guitare à Segré. Après les scènes de France et d’Europe, il part courir les vignes.