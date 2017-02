Segré Théâtre: ils respirent autour d’un zinc

0

La compagnie segréenne de l’Ourson blanc va jouer les « Brèves de comptoir » de Jean-Marie Gourio adaptées pour le théâtre par Jean-Pierre Ribes autour de propos recueillis dans un café. Une respiration plus légère pour la troupe segréenne après avoir jouer des pièces plus dramatiques. À voir au centre culturel Le Cargo de Segré, place du Port : vendredi 3 et samedi 4 mars à 20 h 30 ; dimanche 5 mars à 15 heures.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de samedi 25 février.