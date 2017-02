Segré Social: grève suspendue chez Paulstra

0

Le syndicat CGT de Paulstra-Hutchinson vient de dresser le bilan du mouvement social (lié aux négociations annuelles obligatoires, NAO) initié le 15 janvier et réunissant 16 sites français les jeudis 26 et vendredi 27 janvier, dont le barbecue revendicatif de Segré. Estimant les avancées obtenues insuffisantes (embauche en contrat CDI Hutchinson de 35 intérimaires minimum sur le site segréen), la CGT « ne signera donc pas le procès verbal d'accord ou de désaccord NAO ». Elle fera « une dernière tentative de dialogue social en demandant un rendez-vous au siège du groupe à Paris. Nous suspendons notre mouvement de grève en attente d'une réponse positive ». A défaut, le syndicat envisage « la reprise d'actions sous différentes formes après concertation avec les élus et les salariés de nos sites français ».

