Segré Réunion mixte à la Lorie

0

430 entrées payantes et autant de gratuites, ce n'est pas si mal pour un jour de pluie. Neuf courses étaient au programme d'une réunion mixte trot-obstacles, dimanche 1er octobre à l'hippodrome de la Lorie. Le Prix du Crédit Mutuel, trot attelé doté de 27 000 €, a été remporté par Tessy du Moulin de l'écurie Lorin. Lightning of Light entraîné par William Menuet et monté par Olivier Jouin, est arrivé premier du Grand Steeple-chase cross-country de Segré sur 4 800 mètres.

Ce lundi 2 octobre, l'hippodrome de la Lorie accueille une nouvelle réunion trot-obstacles à partir de 14 h 30. Pour réserver le menu potée auvergnate (16 €) : 06 03 59 42 53. Entrée adulte 5,50 €.