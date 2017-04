Segré Réunion d’ambassadeurs au Cargo

0

Le Cargo a été le théâtre, mardi 25 avril, de la rencontre de deux ambassadeurs de Segré : Fabrice Amedeo et Jeremy Monteiro. Fabrice Amedeo est venu à la rencontre des Segréens à qui il a raconté son aventure dans le dernier Vendée Globe.

De son côté, Jeremy Monteiro était simplement de passage à Segré. Ce pianiste de jazz de Singapour a été le premier à jouer sur la scène du Saveurs jazz festival le 20 août 2010 en première partie d’Ahmad Jamal. Il aime tellement Segré qu’il a même écrit un morceau qui s’intitule « From Paris to Segré »: il le joue un peu partout dans le monde…

