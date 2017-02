Segré Premiers Plans: les collégiens en tournage à Angers

0

Dans le cadre du festival Premiers Plans d’Angers, les classes de 4e 4, 4e 5 et 4e 7 du collège Georges-Gironde de Segré ont participé au parcours « Une journée particulière », avec leurs professeurs Mme Berthelot, Mme Gohier et M. Legrand. « Dans un monde où l’image est omniprésente (omnipotente ?), il nous semble essentiel de montrer aux élèves que celle-ci n’est pas le reflet de la vérité mais bien l’interprétation d’une vérité. Apprendre à la construire conduira forcément les élèves à s’en distancier et ainsi à adopter une attitude plus critique », expliquent les professeurs, qui souhaitaient aussi ouvrir leurs élèves à la culture cinématographique.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de jeudi 2 janvier.